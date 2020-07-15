تحديث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-7-2020 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية

استقرت اسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-7-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية، عند نفس معدلاته حيث لم تسهد اى تغغير من تعاملات أمس تزامنع مع انخفاض سعر الأوقية العالمية دون مستوى 1800 دولار، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 800 جنيها وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب على مدار اليوم وجاءت على النحو التالي:









أسعار الذهب خلال بداية التعاملات





سعر الذهب عيار 18 : 685.75 جنيهًا





سعر الذهب عيار 21 : 800 جنيهًا





سعر الذهب عيار 24 : 914.25 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 6400 جنيه





أسعار الذهب العالمي





أنهت أسعار الذهب تعاملات اليوم على تراجع، بعد أن شهد تذبذب خلال التعاملات مع المخاوف حيال الزيادة القياسية في حالات الإصابة الجديدة بالوباء حول العالم.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لأول مرة في 4 أشهر.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 0.04 بالمائة أو ما يعادل 70 سنتاً مسجلاً 1813.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1791.10 دولار خلال الجلسة.









وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1809.1 دولار للأوقية.









وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 96.2980.



