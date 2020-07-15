تحديث أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-7-2020 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:15 ص
بوابة الفجر
استقرت اسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-7-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية، عند نفس معدلاته حيث لم تسهد اى تغغير من تعاملات أمس تزامنع مع انخفاض سعر الأوقية العالمية دون مستوى 1800 دولار، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 800 جنيها وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب على مدار اليوم وجاءت على النحو التالي:


أسعار الذهب خلال بداية التعاملات

سعر الذهب عيار 18 :  685.75 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 :  800 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 :  914.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 6400 جنيه

أسعار الذهب العالمي 

أنهت أسعار الذهب تعاملات اليوم على تراجع، بعد أن شهد تذبذب خلال التعاملات مع المخاوف حيال الزيادة القياسية في حالات الإصابة الجديدة بالوباء حول العالم.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لأول مرة في 4 أشهر.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس  بنحو 0.04 بالمائة أو ما يعادل 70 سنتاً مسجلاً 1813.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1791.10 دولار خلال الجلسة.


وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 1809.1 دولار للأوقية.


وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 96.2980.

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 ص

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

07:41 ص

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام