بعد "طلب حضور".. "طاهر حمدي" يقدم "مصر الجديدة" على شاشة النهار
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 07:20 ص
الفجر
أعلن الإعلامي طاهر حمدي تقديم برنامج جديد «مصر الجديدة» عبر شاشة قناة «النهار»، بعد تجربته السابقة في برنامج «طلب حضور» عبر شاشة الحدث اليوم.
برنامج «مصر الجديدة» الذي سيظهر على الشاشة، الأحد المقبل، في تمام الرابعة عصرًا، سيناقش جميع القضايا الموجودة على الساحة وخاصة الاقتصادية، ويتناول العديد من الملفات التي تشغل اهتمام الشارع المصري، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية ويقدم مجموعة من الفقرات المختلفة في صورة جديدة.
وعمل طاهر حمدي في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية، أبرزها «صباح البلد» عبر قنوات صدى البلد، و«طلب حضور» عبر شاشة LTC والحدث اليوم، و«ساعة وتعدي» عبر إذاعة ميجا إف إم.
وقدم "حمدي" الشكر لشركاء نجاح برنامجه الجديد لدعمهم له في ظهور برنامجه بشكل الجديد عبر شاشة "النهار"، رجل الأعمال شحته البهنساوي، صاحب إحدى شركات البن، والمهندس محمد منير، صاحب كبرى شركات التطوير العقاري، والمهندس وائل رأفت، صاحب كبرى الشركات العاملة في مجال المفروشات، والمهندس أحمد نبيل، صاحب سلسلة مطابخ "البيت الحديث"، ويرعى البرنامج ميديا مصر، ونكست ميديا.
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