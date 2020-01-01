بعد "طلب حضور".. "طاهر حمدي" يقدم "مصر الجديدة" على شاشة النهار

أعلن الإعلامي طاهر حمدي تقديم برنامج جديد «مصر الجديدة» عبر شاشة قناة «النهار»، بعد تجربته السابقة في برنامج «طلب حضور» عبر شاشة الحدث اليوم.





برنامج «مصر الجديدة» الذي سيظهر على الشاشة، الأحد المقبل، في تمام الرابعة عصرًا، سيناقش جميع القضايا الموجودة على الساحة وخاصة الاقتصادية، ويتناول العديد من الملفات التي تشغل اهتمام الشارع المصري، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية ويقدم مجموعة من الفقرات المختلفة في صورة جديدة.





وعمل طاهر حمدي في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية، أبرزها «صباح البلد» عبر قنوات صدى البلد، و«طلب حضور» عبر شاشة LTC والحدث اليوم، و«ساعة وتعدي» عبر إذاعة ميجا إف إم.



