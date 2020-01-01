الصين تهدد أمريكا بعقوبات انتقامية بسبب قانون وقعه ترامب

هددت الصين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية، بعقوبات انتقامية ردا على القانون الأمريكي، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.



