ريال مدريد يصر على ضم صفقة القرن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني لم يتنازلوا عن فكرة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدارة الملكي تعلم تمامًا أن التعاقد مع مبابي في الصيف الحالي سيكون صعبًا للغاية بسبب التداعيات الإقتصادية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد .





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي النادي الملكي طلبوا من مبابي عدم تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان والذي سينتهي في صيف 2022.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد يسعون بهذه الخطوة أن يكون موقفهم قويا عند التفاوض لشراء مبابي في صيف العام المقبل 2021 وقبل عام واحد من نهاية عقد النجم الفرنسي الشاب.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي انضم لصفوف باريس سا ن جيرمان في صيف 2017 قادما من موناكو الفرنسي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.