ميدو: المجاملات جعلت قطاع الناشئين بالأهلي والزمالك ينتج لاعب كل 5 سنوات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي

قال أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، أنه ذهب لمشاهدة نجله الذي يلعب بصفوف الغزلان، في مباراة بين الأهلي ووادي دجلة، مواليد 2004.

 

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه الخاص على شبكة قناة النهار، أنه خرج المباراة حزين جدا على الفريقين.

 

وأشار لاعب الزمالك السابق، "الأهلي كان في لاعب واحد فقط يصلح وهو لديه كازيما القلعة الحمراء، أما باقي الفريق لا يصلح منهم أي لاعب يلعب فريق أول".

 

وتابع، "أما وادي دجلة كان لديه لاعب او لاعبين على الأكثر، وتحدثت بعد ذلك مع كابتن ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، وشرحت له الموقف، واكدت له أنه لا يوجد أي لاعب يصلح".

 

وواصل، "عندما اشاهد ناشئي الزمالك، لا أرى أن أي لاعب من هؤلاء يلعب في الفريق الأول، مشددا، "على جثتي وأبقى راجل مبيفهمش".

 

واردف، "زمان الأهلي والزمالك كان كل فريق لديه 4 أو 5 لاعبين على مستوى عالي، عندما تصل لسن العشرين تبقى بتتحسر عليهم، مثل حسن مصطفى، ياسر علي، عربي، اسامه حسن، كلهم ملعبوش في الأهلي، ووصلوا لسن العشرين وخرجوا".

 

وتساءل ميدو، "نقول إن المجاملات 1%، وقطاع الناشئين في الأهلي والزمالك أصبح ينتج كل خمس أو ستة سنوات لاعب واحد فقط!!".

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