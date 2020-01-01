بيومي فؤاد ضيف إنجي علي في "أسرار النجوم" الخميس القادم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

يحل الفنان بيومي فؤاد يوم الخميس القادم، ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم"  مع الإعلامية إنچي علي، حيث نشرت إنچي صورة جمعتهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت قائله: "هو فنان قدير.. أحد صناع البهجه في هذا العصر.. هو البصمه المبهجه في أي عمل ، خريج مدرسة العفويه والبساطه والسهل الممتنع.. هو نجم لا يزال في جعبته الكثير من المفاجأت.

وأنهت حديثها قائله: "وأكبر مفاجأته الغير متوقعه كانت في رمضان ٢٠٢٠ لأنه الحصان الرابح والرهان الكسبان لمسلسل (خيانة عهد) النجم المتميز الخلوق المتواضع حبيب الكل بيومي فؤاد".

يشار إلى أن آخر أعمال بيومي فؤاد مسلسل "الحرامي " ، وهو عبارة عن سيت كوم كوميدي تصل مدة كل حلقة 10 دقائق فقط، وهو من إخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، وهو بطولة رانيا يوسف، كارولين عزمي، رنا رئيس، ومجموعة من الفنانين الشباب.

ومن ناحية أخرى،يُشارك بيومي فؤاد كضيف شرف في فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسنى، ويصور بيومى دوره مطلع الشهر المقبل، كما يستعد لتصوير حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" خلال الأيام المقبلة حيث يشارك فيه بجانب حنان مطاوع.

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