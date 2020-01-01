ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز أتالانتا على بريشيا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:05 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


حقق فريق أتالانتا الإيطالي فوزاً كاسحاً على ضيفه بريشيا بنتيجة ستى أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب "جويس" بمدينة بيرجامو، في افتتاح الجولة 33 من الدوري الإيطالي.


سجل أهداف أتالانتا ماريو بازيليتش ثلاثة أهداف، وكلاً من دوفان زاباتا ورسلان مالينوفيسكي ومارتن دي رون هدفاً، بينم سجل لبريشيا إرنستو توريجروسا ونيكولاس سباليك.


بهذا الفوز، تقدم أتالانتا للمركز الثاني برصيد 70 نقطة، بينما ظل بريشيا في المركز التاسع عشر، برصيد 21 نقطة.


وتقام اليوم الأربعاء 7 مباريات، حيث يحل نابولي ضيفاً على بولونيا، ولاتسيو ضيفاً على أودينيزي.


ويحل يوفنتوس المتصدر ضيفاً على ساسولو، بينما يواجه ميلان ضيفه بارما، وروما ضيفه هيلاس فيرونا.


كما يستضيف سامبدوريا نظيره كالياري، فيما يواجه ليتشي ضيفه فيورنتينا، ليصبح ترتيب الدوري الإيطالي كما يلي.


1- يوفنتوس 76 نقطة.

2- أتالانتا 70 نقطة.

3- إنتر ميلان 68 نقطة.

4- لاتسيو 68 نقطة.

5- روما 54 نقطة.

6- نابولي 52 نقطة.

7- ميلان 50 نقطة.

8- ساسولو 45 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 44 نقطة.

10- بولونيا 42 نقطة.

11- كالياري 41 نقطة.

12- بارما 40 نقطة.

13- فيورنتينا 36 نقطة.

14- سامبدوريا 35 نقطة.

15- أودينيزي 35 نقطة.

16- تورينو 34 نقطة.

17- جنوى 30 نقطة.

18- ليتشي 29 نقطة.

19- بريشيا 29 نقطة.

20- سبال 19 نقطة.

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