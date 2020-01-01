ميدو ينفجر غضبا: الفساد في قطاع الناشئين فاق الحدود

أعرب أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن استيائه من الفساد الحادث في قطاع الناشئين في مصر، مشيرا إلى أن الفساد به فاق الحدود.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية أنه عندما كان لاعبا في الناشئين، كانت نسبة المجاملات لا تتعدى الـ 10%.

وتابع، "في وقت عودتي مرة أخرى إلى مصر وتوليت قطاع الناشئين في الزمالك، وجدت حجم الفساد المتواجد غير طبيعي".

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في تقرر عودته في السادس من شهر أغسطس المقبل، بعدما تم تعليقه في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.