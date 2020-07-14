قبل عرضه في السينما.. شاهد لقطات من فيلم أسر ياسين الجديد "صاحب المقام" (فيديو)

نشر الفنان آسر ياسين فيديو له من فيلم" صاحب المقام " وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".وعلق" آسر" علي الفيديو قائلاً :" فيلم "صاحب المقام" قبل السينما علي “شاهد vip“ لأول مره في الشرق الأوسط، ٣٠ يوليو ميعاد العرض".يشار إلي أن فيلم "صاحب المقام" تدور أحداثه حول شاب بيقع في العديد من المتاعب في حياته، يصبح الأمل الوحيد يكمن في إمرأة تحاول مساعدته على التقرب من الله، والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: محمد جمال العدل (مخرج)ﺗﺄﻟﻴﻒ: إبراهيم عيسى (مؤلف)طاقم العمل: آسر ياسين يسرا أمينة خليل بيومي فؤاد ريهام عبدالغفور محمود عبدالمغني .يذكر ان الفنان آسر ياسين خاض السبلق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" ، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.