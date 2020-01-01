تصريح ناري من رضا عبد العال بشأن صفقات الأهلي

كشف رضا عبدالعال نجم كرة القدم المصرية السابق عن رأيه فى ما يحتاجه النادى الأهلى من صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال رضا عبد العال المحلل الفني لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" ان النادي الاهلي لا يحتاج الي صفقات أخرى حال التعاقد مع رمضان صبحي نهائيا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

واضاف عبد العال ان رمضان لاعب مميز ويستطيع قيادة الاهلي فنيا خلال السنوات القادمة ولم يحتاج الفريق الي التعاقد مع صفقات اخرى على مدار 3 سنوات قادمة .

ويذكر أن النادى الأهلى يسعي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة بشراء عقده من هيدرسفيلد او تجديد إعارته .