تصريح ناري من رضا عبد العال بشأن صفقات الأهلي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

كشف رضا عبدالعال نجم كرة القدم المصرية السابق عن رأيه فى ما يحتاجه النادى الأهلى من صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وقال رضا عبد العال المحلل الفني لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" ان النادي الاهلي لا يحتاج الي صفقات أخرى حال التعاقد مع رمضان صبحي نهائيا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

 

واضاف عبد العال ان رمضان لاعب مميز ويستطيع قيادة الاهلي فنيا خلال السنوات القادمة ولم يحتاج الفريق الي التعاقد مع صفقات اخرى على مدار 3 سنوات قادمة .

 

ويذكر أن النادى الأهلى يسعي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة بشراء عقده من هيدرسفيلد او تجديد إعارته .

أخبار تهمك

تصريح ناري من رضا عبد العال بشأن صفقات الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مهندسون عسكريون أتراك في محيط "سرت"

منذ 41 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعرض رقما خرافيا للتعاقد مع رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:22 ص

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

09:32 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

10:33 م

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام