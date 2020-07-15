فيلم عن انتهاكات ميليشيا الحوثي يحصد جوائز عالمية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
وكالات

حصد فيلم "عاصم" الوثائقي الذي يروي مأساة الشعب اليمني مع انتهاكات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تنشر الكراهية حتى في قلوب الأطفال، وتعمل على تجويع الشعب، العديد من الجوائز الدولية.

بدورها، أفادت الدكتورة وسام باسندوه، رئيسة تكتل الثامن من آذار/مارس من أجل نساء اليمن، أن فيلم "عاصم" نال تلك الجوائز لأنه لامس حياة المواطن اليمني البسيط، ولأنه نموذج حي يكشف ما تقوم به تلك المجموعات الحوثية من أفعال لا إنسانية.

وأشارت في مداخلتها خلال الندوة التي نظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات عبر تطبيق زوم حول الفيلم الوثائقي "عاصم"، للمخرجة الأردنية نسرين الصبيحي إلى أن الفيلم حصل على جائزة الأفضل علم وتعليم من بلجيكا، ومهرجان الغرب السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان بولندا السينمائي الدولي، وأفضل فيلم وثائقي قصير في جوائز السينما الأوروبية، وأفضل تصوير سينمائي وثائقي في جوائز السينما الأوروبية، وأيضا أفضل مخرج للأفلام الوثائقية القصيرة في بولندا، ومهرجان الشرق السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في جوائز السينما الكندية، وجائزة أفضل تصوير سينمائي وثائقي في جوائز السينما الكندية

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم طاهر واقتراب موليكا.. الأهلي ينصب شباكه لضم «الصخرة»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ ساعتين

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ 11 دقائق

الأهلي يعرض رقما خرافيا للتعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

09:32 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

10:33 م

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

07:35 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام