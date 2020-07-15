شاهد.. نجلة مكرم محمد أحمد: "أبويا في وعيه الكامل"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:17 ص
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هدى عبدالرازق
قالت أمنية مكرم، نجلة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن والدها كان متوجها لهم في الساحل الشمالي وكان ذراعه به مشكلة ما منذ يومين، معلقة: "الجزء الشمال كله كان فيه مشكلة"، موضحة أنهم أحضروا طبيب وطالبهم بسرعة التوجه للمستشفى.

وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم توجهوا لمستشفى العلمين وأجروا أشعة على المخ، وتبين وجود جلطة أثرت على النصف الشمالي من جسمه، ودخل العناية للسيطرة على الجلطة.

وأضافت نجل الكاتب الصحفي، أن الرئاسة ووزارة الدفاع عندما علموا بوضع والدها الصحي قاموا بنقله لمستشفى المعادي العسكري، مشيرة إلى أن الحالة مستقرة، نافية ما تردد أنه دخل في غيبوبة، قائلة: "أبويا في وعيه الكامل.. وبلغته بكل الناس اللي سألت عليه".

وكان الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، قد وصل مساء الثلاثاء، إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.

وتقدم المجلس بخالص الدعاء للكاتب الكبير، متمنيا عودته سالمًا إلى أسرته ومحبيه وقرّاءُه.

وأكدت أمنية مكرم ابنة الكاتب الكبير أنه يلقى أقصى درجات الرعاية فور وصوله ودخل العناية المركزة للعمل على إذابة جلطة المخ، ويخرج بعدها إلى غرفة عادية لممارسة برنامج علاج طبيعي يستغرق عدة أيام.

وفي وقت سابق، قدم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، التحية والتقدير لكل صحفي ساهم في الحفاظ على حرية الكلمة والتعبير، مضيفا: "نتمنى أن تستمر مهنة الصحافة كي يتحقق الخير الكثير لمصر".

وأضاف "أحمد": "لم نتسبب في الإضرار بأحد؛ وحاولنا أن يكون مشوارنا مفيدًا لإعلاء قيمة مهنة الصحافة ووضعها في مكانة راقية".
وتابع الكاتب الصحفي: "حاولت أن أبذل قصارى جهدي من أجل الحفاظ على مهنة الصحافة".

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