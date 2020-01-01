مستشار الرئيس: "بعد عدة سنوات هيطلع فيروس جديد غير كورونا"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، سيضعف مع الوقت ويفقد حدته ويتحول إلى فيروس عادى، وتابع: "كورونا بعد شوية هيتحول إلى مرض مزمن وضعيف مثل الإنفلونزا العادية".

وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن التوصل إلى تطعيم لفيروس كورونا سوف يساهم بشدة في القضاء عليه، وتابع: "الفيروس بدأ يفقد قوته وشدته والجسد البشرى يكتسب مناعة والتطعيم يساهم بشدة في القضاء عليه.. وتوقعاتى أن كورونا سينتهى ويتحول إلى فيروس عادى.. وللأسف بعد عدة سنوات هيطلع واحد جديد".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.



