مستشار الرئيس: "بعد عدة سنوات هيطلع فيروس جديد غير كورونا"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:31 ص
الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، سيضعف مع الوقت ويفقد حدته ويتحول إلى فيروس عادى، وتابع: "كورونا بعد شوية هيتحول إلى مرض مزمن وضعيف مثل الإنفلونزا العادية".

وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن التوصل إلى تطعيم لفيروس كورونا سوف يساهم بشدة في القضاء عليه، وتابع: "الفيروس بدأ يفقد قوته وشدته والجسد البشرى يكتسب مناعة والتطعيم يساهم بشدة في القضاء عليه.. وتوقعاتى أن كورونا سينتهى ويتحول إلى فيروس عادى.. وللأسف بعد عدة سنوات هيطلع واحد جديد".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس  الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر المنظمه العالميه الفجر الصحه العالميه 8 حالات وفاة

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مهندسون عسكريون أتراك في محيط "سرت"

منذ 40 دقيقة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 6 ساعات

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعرض رقما خرافيا للتعاقد مع رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح ناري من رضا عبد العال بشأن صفقات الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ ساعة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن إصابات اليوم (فيديو)

مستشار الرئيس للصحة: 80% من مصابي كورونا لا يعانون من أعراض (فيديو)

مستشار الرئيس للصحة يعلن مفاجأة بشأن المتعافين من كورونا (فيديو)

"مرض مزمن".. مفاجأة صادمة عن فيروس كورونا (فيديو)

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:22 ص

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

09:32 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

10:33 م

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام