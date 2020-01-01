بعد الحريق الهائل.. "البترول": لدينا برنامج "الفرشاة الذكية" للصيانة (فيديو)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 02:00 ص
حريق
حريق
هدى عبدالرازق
أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن خطوط البترول تخضع لعمليات صيانة مستمرة، في مواعيد معينة، حيث تتم عملية الصيانة من خلال برنامج "الفرشاة الذكية"، وهو من أحدث طرق الصيانة على مستوى العالم.

وعن الخسائر المادية الناتجة عن حادث حريق كسر خط "الشقير مسطرد"، "عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه جار حصر التلفيات التي أسفر عنها الحادث، منوها بأن خطوط البترول مؤمن عليها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول: "إحنا عارفين أن الدولة مبتسبش ولادها في أزمات، والأهم الآن هو حصر التلفيات".

هذا، وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق.

ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.

فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي امتدت بطول الطريق.

ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.

فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور إلى موقع انفجار خط مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.

وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.

فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الطريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طريق اسماعيليه خط مازوت حريق المازوت بوابة الفجر الفرشاة الذكية الفجر

أخبار تهمك

الجيش الليبي يعلن انطلاق معركة سرت خلال ساعات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مهندسون عسكريون أتراك في محيط "سرت"

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 929 إصابة جديدة بكورونا.. و73 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من رضا عبد العال بشأن صفقات الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يعرض رقما خرافيا للتعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. اللحظات الأولى لانفجار خط مازوت بطريق مصر إسماعيلية (فيديو)

طرف خارجي.. البترول تكشف أسباب حريق خط المازوت (فيديو)

البترول: حريق طريق الإسماعيلية سابقة جديدة ونحقق في الحادث (فيديو)

عاجل.. ارتفاع عدد مصابي حريق خط مازوت الإسماعيلية

البترول: شرار "شكمان" ربما تكون وراء انفجار "خط المازوت"

وزير البترول الأسبق يكشف تفاصيل جديدة حول حريق طريق الإسماعيلية (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:22 ص

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

09:32 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام