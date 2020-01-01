بعد الحريق الهائل.. "البترول": لدينا برنامج "الفرشاة الذكية" للصيانة (فيديو)

أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن خطوط البترول تخضع لعمليات صيانة مستمرة، في مواعيد معينة، حيث تتم عملية الصيانة من خلال برنامج "الفرشاة الذكية"، وهو من أحدث طرق الصيانة على مستوى العالم.





وعن الخسائر المادية الناتجة عن حادث حريق كسر خط "الشقير مسطرد"، "عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه جار حصر التلفيات التي أسفر عنها الحادث، منوها بأن خطوط البترول مؤمن عليها.





وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول: "إحنا عارفين أن الدولة مبتسبش ولادها في أزمات، والأهم الآن هو حصر التلفيات".





هذا، وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أسوان، الحريق الذى نشب في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.





وأجرى رئيس الوزراء، اتصالا هاتفيا بالمهندس طارق الملا، وزير البترول، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة ما أسفر عنه الحريق.





ووجه "مدبولي" باتخاذ اللازم لمواجهة الحريق.





فيما دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، بـ ١٠ سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق خط المازوت بالكيلو ٢١ على طريق الإسماعيلية الصحراوي.





وكانت الحماية المدنية دفعت بـ ١٥ سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي امتدت بطول الطريق.





ويشهد الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الصحراوي بمنطقة السلام شلل مروري بسبب اندلاع حريق هائل في خط للمازوت.





فيما وصل اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الحماية المدنية والمرور إلى موقع انفجار خط مازوت على طريق الإسماعيلية الصحراوي.





وفي سياق متصل، ناشدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين من رواد طريق الإسماعيلية الصحراوي الابتعاد عن الطريق تماما.





وطالبت الأجهزة قائدي السيارات والمتواجدين، عدم التواجد على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بسبب اشتعال النيران في خط للمازوت وارتفاع السنة اللهب والادخنة.





فيما تحاول وحدات الحماية المدنية السيطرة على النيران التي نشبت بسبب تسرب المازوت من الخط، وكذلك امتدت لعدد من السيارات.



