ترامب: لست مهتم بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق التجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إنه ليس مهتماً بالتحدث مع الصين على إتفاق المرحلة 2 للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.





وفي مقابلة مع قناة "سي بي إس" نيوز التلفزيونية، سئل ترامب، هل لفظت محادثات المرحلة الثانية للتجارة، أنفاسها فأجاب قائلاً: "لست مهتماً في الوقت الحالي بالتحدث إلى الصين".





ويذكر أن حذر ترامب، بأن "الانفصال الكامل" بين الاقتصادين الأكبر عالميا يبقى خيارا سياسيا محتملا لإدارته.

وقال ترامب على "تويتر": "الولايات المتحدة تحتفظ بالتأكيد بخيار سياسي، في ظروف شتى، بانفصال كامل عن الصين".

وأضاف أن موقفه هذا رد على تصريحات للممثل التجاري في إدارته روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.



