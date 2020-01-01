"مستقبل وطن" بالفيوم يبحث آليات دعم الحملة الانتخابية لأعضائه بمجلس الشيوخ

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، اجتماعين لأعضاء الامنات النوعية أحدهما بمركز إطسا والآخر بمركز يوسف الصديق لبحث آليات عمل وإدارة الحملة الإنتخابية لمرشحي أعضاء الحزب لمجلس الشيوخ، وذلك بحضور المهندس عبد القادر الجارحي، أمين الحزب بمحافظة الفيوم، والنائب يوسف الشاذلي، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة ومرشحي الحزب علي مقاعد الفردي، الكابتن وليد هويدي والمهندس عمرو ابوالسعود، والمهندس حاتم المليجي.





أوضح المهندس عبدالقادر الجارحي، عن ثقته في مرشحي الحزب لما يتمتعوا به من سيرة طيبة بين الشارع الفيومي، مشيرا إل التحديات التي تواجه الانتخابات في ظل الظروف التي يمر بها العالم، مؤكدا أن الحزب قد وضع خطط من أجل الاستعدادات للانتخابات في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأننا نضع ثقتنا في اعضاء الحزب بالمراكز والقرى للتغلب على عنصر الوقت الضيق.





فيما أشار الشاذلي الي أن القواعد الحزبية لمستقبل وطن متواجدة بشكل كامل مع الشارع الفيومي وأن أمانة الحزب بالفيوم تعمل على قلب رجل واحد دعمًا لمرشحي الحزب فى انتخابات مجلس الشيوخ.





فيما أعرب المرشحين عن سعادتهم بثقة الحزب فيهم وثقة الشارع الفيومى فيهم، وكل الأمل أن تحظى مصر بمجلس للشيوخ يتناسب وحجم المخاطر والتحديات التى تحيط بنا، ليتفرغ مجلس النواب للتشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ؛ ومن ثم تتضافر جهود الشيوخ والنواب فى دعم وتعزيز مسيرة الوطن والمواطن .





وتلقي طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ فى الانتخابات المقرر عقدها خلال شهر اغسطس القادم تقدم السيد ياسر حجاج سليمان امين شئون العلاقات الحكومية بأمانة الحزب بالفيوم بأوراق مرشحي حزب مستقبل وطن للمقاعد الفردية عن دائرة محافظة الفيوم أمام محكمة الفيوم الابتدائية حيث تولي انهاء الإجراءات القانونية اللازمة لمرشحي الحزب علي المقاعد الفردية





وكانت قائمة الفردي لمرشحي الحزب بالفيوم قد ضمت المرشحين للمقاعد الفردية وهم المهندس عمرو نبيل أبوالسعود البرلماني السابق بالمحافظة، بالإضافة إلى وليد هويدى ويشغل منصب المدير الادارى لنادي مصر المقاصة بالإضافة إلى المحامي حاتم المليجى برلماني سابق



