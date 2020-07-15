غدا.. صلاة الجنازة على الراهب أنجيلوس الانطوني في دير مار بقطر الخطاطبة

قال مصدر كنسي متطلع، إن صلاة تجنيز الراهب أنجيلوس الأنطوني، غدًا الأربعاء، في دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة.

وأوضح" المصدر" في تصريحات خاصة الى بوابة الفجر، أن الصلاة سوف يتم إقتصارها على حضور مجمع رهبان الدير دون حضور شعبي.

ويعد الراهب الراحل هو أحد شيوخ الرهبنة في مصر وله مكانة كبيرة لدي الاقباط، وله بصمة وطنية في حرب الاستنزاف خلال حرب أكتوبر أبان خدمته في كنيسة القيامة بالقدس كمندوب من الكنيسة القبطية الارثوذكسية وقتها.





وخدم القس انجيلوس في عدت أماكن كثيرة طوال خدمته الرهبانية التي تجاوزت خمسة وستون؛ منها كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بقرية صفط الشرقية بمحافظة المنيا طيلة 40 عام، ثم انتقل بعدها إلى منطقة الخطاطبة لتأسيس دير الشهيد العظيم مار بقطر هناك، وتتلمذ على يده رهبان كثيرون داخل هذا الدير حتى أن أصبح أب روحي لهم.





قدم الانطوني الكثير من الخدمة الروحية والمجتمعية واحتل مكانة عظيمة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ وفي قلوب كل من عرفه وتعامل معه لبساطته ووداعته وعطائه للجميع ومبادئه السامية وافكاره البناءة.





ويقول القس انجيلوس جرجس، راعي كنيسة ابي سرجة بمصر القديمة عنه، إنه قد تقابل مع القس الراحل الذي سرد له عن بطولاته خلال حرب الاستنزاف خلال خدمته في القدس من عام 1963 وحتى 1974، وعن صداقته بالقديسة العذراء مريم وزيارتها له باستمرار وارتباطه بمذبح الكنيسة وبالقديسين.





ولد في ٢٥ يونيو ١٩٣١بمركز جهينة شرق محافظة سوهاج، وترهب في دير الأنبا أنطونيوس بالجبل الشرقي في البحر الأحمر٢٨ يونيو ١٩٥٤، وتتلمذ علي يد المتنيح القس عبد المسيح الأنطوني، ونال نعمة درجة القمصية بيد الأنبا غبريال رئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر عام 1960، فيما حصل على شهادة كلية اللاهوت بحلوان في العام نفسه.





كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد اعلنت، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة الراهب القمص أنجيلوس الأنطونى، الأب الروحى لدير الشهيد ماربقطر العامر بالخطاطبة للرهبان عن عُمر تجاوز ٨٩ عامًا.



