"جحيم وسواد وسيارات متفحمة".. آخر ما تبقى من حريق طريق الإسماعيلية (صور)

٣ ساعات عاشها سائقي وساكني طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، من الخراب والدمار الذي طال الكثير، نتيجة انفجار ماسورة مازوت، أدت إصابة العديد من المواطنين.





سماء تحولت من زرقاء إلى سوداء، ناتجة عن كثافة الأدخنة التي اعتلت طريق القاهرة الصحراوي منذ حدوث الانفجار الهائل.





أكثر من 50 سيارة إطفاء مدعومة بخزانات مياه استراتيجية، حاولت السيطرة على الانفجار، بعد أن امتدت المازوت حافة الشوارع، وأدى إلى حريق العشرات من السيارات.





وترصد عدسة "الفجر" ساعات الفزع والرعب التي عاشها سكان المنطقة وأصحاب السيارات المتفحمة، في أكثر من صورة، وما تبقى من آثار الحريق الضخم.



