رئيس الأعلى للإعلام يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ"مكرم محمد أحمد"

كشف كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، تفاصيل الحالة الصحية، للكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة السابق، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه الكبير بمتابعة الحالة الصحية له، وكذلك وزير الدفاع، حيث صدق وأمر بتخصيص طائرة إسعاف لنقله إلى مستشفى المعادي.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الكاتب مكرم محمد أحمد وصل منذ الساعة الـ 6 مساء لمستشفي المعادي، وكان في استقباله فريق طبي على أعلى مستوى، وسيظل في غرفة العناية المركزة لعدة أيام حيث أثرت الجلطة على ذراعه الأيسر وقدمه اليسرى وفمه، والفريق الطبي يبذل جهود كبيرة لإزالة الجلطة وخلال أيام سينتقل لغرفة عادية ليمارس تمارين العلاج الطبيعية ويعود لأسرته ومحبيه".





وذكر أنه أجرى اتصال بالتوجيه المعنوي للقوات المسلحة ومسئولين وجهات كبيرة وكثيرة تحركت، مضيفًا: "مكرم محمد أحمد رجل مقاتل في ظهر الدولة المصرية وهذا أقل شيء نقدمه له".





قدم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، التحية والتقدير لكل صحفي ساهم في الحفاظ على حرية الكلمة والتعبير، مضيفا: "نتمنى أن تستمر مهنة الصحافة كي يتحقق الخير الكثير لمصر".





وأضاف "أحمد"،: "لم نتسبب في الإضرار بأحد؛ وحاولنا أن يكون مشوارنا مفيدًا لإعلاء قيمة مهنة الصحافة ووضعها في مكانة راقية".





وتابع مكرم محمد أحمد: "حاولت أن أبذل قصارى جهدي من أجل الحفاظ على مهنة الصحافة".





من جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعضاء الهيئات الإعلامية الجدد سيؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب يوم 5 يوليو المقبل.





شيخ من شيوخ المهنة

ووجه موسى، الشكر للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام قائلا: "شيخ من شيوخ المهنة، وكاتب مرموق، أشكره على جهوده خلال الفترة الصعبة الماضية".





وتابع "مكرم محمد أحمد اشتهر بالخبطات الصحفية منذ أن كان محررا ويستمر معنا ككاتب كبير له خبرته وبصمته"، مردفا: "لن ننسى أنه حمل الصحافة على كتفيه".





وأضاف: "مكرم محمد أحمد ساند الدولة المصرية بقوة وواجه التنظيمات الإرهابية ولن ننسى هجوم مرسي والإخوان عليه" وتحدث موسى حول الإخوان قائلا: "كان ناقص يجوا لينا الأهرام بالجلاليب".





وأشاد موسى بكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام قائلا: "زار الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بعد صدور القرارات الجديدة".





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر.



