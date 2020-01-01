مستشار وزيرة الصحة: إضافة خدمات الإسعاف لتطبيق صحة مصر قريبا
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:59 م
شيماء حسن
قال أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق صحة مصر هو المنصة الأولى لخدمات وزارة الصحة الكترونيًا، مشيرًا إلى أن هناك مليون ونصف المشترك على هذا التطبيق الذي يقدم خدمات توعوية في حالات الطوارئ والحوادث.
وأضاف صلاح خلال لقائه عبر سكايب مع برنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "بمجرد دوسة زرار هيعرف أي مواطن تحليله في ثواني"، موضحًا أن هذا التطبيق سيقضي على السوق السوداء التي تتعمد نشر معلومات صحية مغلوطة ولاسيما مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن خدمات الإسعاف ستكون متاحة قريبا عبر تطبيق صحة مصر للمساعدة في الطوارئ، مؤكدًا أن هذا التطبيق أدى لتخفيف الضغط على الخط الساخن "105" للوزارة والدليل أن عدد بلاغات الإصابة تراجع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.
وأكد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إضافة وظائف أخرى لتطبيق صحة مصر، لافتًا إلى إضافة أقرب مراكز أورام وغسيل كلوي وعلاج الأمراض المزمنة والكشف في عيادات خارجية ضمن الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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