مستشار وزيرة الصحة: إضافة خدمات الإسعاف لتطبيق صحة مصر قريبا

قال أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق صحة مصر هو المنصة الأولى لخدمات وزارة الصحة الكترونيًا، مشيرًا إلى أن هناك مليون ونصف المشترك على هذا التطبيق الذي يقدم خدمات توعوية في حالات الطوارئ والحوادث.





وأضاف صلاح خلال لقائه عبر سكايب مع برنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "بمجرد دوسة زرار هيعرف أي مواطن تحليله في ثواني"، موضحًا أن هذا التطبيق سيقضي على السوق السوداء التي تتعمد نشر معلومات صحية مغلوطة ولاسيما مع أزمة فيروس كورونا المستجد.



وأشار إلى أن خدمات الإسعاف ستكون متاحة قريبا عبر تطبيق صحة مصر للمساعدة في الطوارئ، مؤكدًا أن هذا التطبيق أدى لتخفيف الضغط على الخط الساخن "105" للوزارة والدليل أن عدد بلاغات الإصابة تراجع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.



وأكد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إضافة وظائف أخرى لتطبيق صحة مصر، لافتًا إلى إضافة أقرب مراكز أورام وغسيل كلوي وعلاج الأمراض المزمنة والكشف في عيادات خارجية ضمن الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق.



