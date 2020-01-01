ريا أبي راشد تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:07 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
فايقة محمد عادل
تحرص الإعلامية رايا أبى راشد، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رايا أبى راشد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت جميلة كعاداتها مرتدية فستان أوف وايت وعلقت قائله : أحب هذا الفستان المصنوع بشغف من قبل صديقتي لوسي ، ثلاثاء سعيد بحبكن ، كونوا يخير دايما.

ريا أبي راشد، إعلامية شهيرة داخل الوطن العربي وخارجه، كما تتمتع بعلاقات الوطيدة مع نجوم ومشاهير هوليوود، والتي جعلتها في المركز الأول لأفضل المذيعات في جميع أنحاء العالم، لتواجدها المستمر داخل كواليس تصوير الأفلام العالمية وإجرائها حوارات مع أبرز الأسماء الفنية في صناعة السينما.

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