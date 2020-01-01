البترول: تشكيل لجنة فنية للتحقيق في حريق خط بترول الإسماعيلية

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن وزير البترول أمر بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في حادث حريق خط المواد البترولية على طريق الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم استلام الموقع بمجرد انتهاء عمليات التبريد لرؤية الموقع على الطبيعة وتحديد السبب الحقيقي وراء هذا الحادث.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن كل منطقة بترولية بها خطة طوارئ وقت الحرائق ولولا ذلك لما تم السيطرة على الحريق، موضحًا أن محاولات بعض أصحاب السيارات استكمال السير تسبب في زيادة اشتعال خط المواد البترولية، قائلا: "الحادث من الممكن أن يكون شرارة من سيارة، وجهات التحقيق مستمرة في تقصي أسباب الحادث".

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن كل منطقة بترولية بها خطة طوارئ وقت الحرائق ولولا ذلك لما تم السيطرة على الحريق، موضحًا أن محاولات بعض أصحاب السيارات استكمال السير تسبب في زيادة اشتعال خط المواد البترولية، قائلا: "الحادث من الممكن أن يكون شرارة من سيارة، وجهات التحقيق مستمرة في تقصي أسباب الحادث".

وأضاف عبد العزيز في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دم ام سي": "الحريق اشتعل حوالي الساعة 2 ظهرا وتم إبلاغ شركة الأنابيب المسئولة وقت التسريب، وفي السادسة مساءً تم السيطرة تمامًا على الحريق، وسيارات الحماية المدنية قامت بدور كبير في تأمين المنطقة والسيطرة على الحريق والتلفيات".

وأضاف عبد العزيز في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دم ام سي": "الحريق اشتعل حوالي الساعة 2 ظهرا وتم إبلاغ شركة الأنابيب المسئولة وقت التسريب، وفي السادسة مساءً تم السيطرة تمامًا على الحريق، وسيارات الحماية المدنية قامت بدور كبير في تأمين المنطقة والسيطرة على الحريق والتلفيات".

تطورات جائحة كورونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"