البترول: تشكيل لجنة فنية للتحقيق في حريق خط بترول الإسماعيلية

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تطورات جائحة كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت
وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من
المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات
منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24975 حالة حتى
اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة
والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت
إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات
اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى
وفاة 77 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات
منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10
أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد
الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 83001 حالة من
ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة
والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن
فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو
أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص
عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد
والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم
الواتساب "01553105105"
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