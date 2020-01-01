عضو لجنة تفاوض "سد النهضة": مصر تضع جميع السيناريوهات للأزمة

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض بسد النهضة، إن الاجتماعات التي تمت خلال الجولة الأخيرة للمفاوضات كانت ثنائية، وأخرى كانت ثلاثية، موضحا أن بعض النقاط كان فيها تطابق بين مصر والسودان، ومواقف أخرى محدودة كان هناك تطابق بين السوادن وأثيوبيا.





وأشار "الظواهري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن أثيوبيا كانت هى الطرف المعارض في المفاوضات، موضحا أنه سيتم رفع تقرير كامل بالمطالب المصرية، والتسهيلات التي قدمتها مصر كمحاولة للوصول لحل.



وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يحاول أن يجد حلول، متوقعا أن يدعو رئيس الاتحاد الافريقي إلى قمة ويعرض فيه ما تم التوصل إليه قبل اصدار أي قرار، منوها بأن مجلس الأمن أعطى مهلة للاتحاد الأفريقي أسبوعين للتقريب بين الدول الثلاث، ثم يتم العودة لمجلس الأمن.