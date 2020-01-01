خالد أبو بكر: مصر لن تقف صامته أمام الاعتداء على سيرت والجفرة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:38 م
الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
كـسـاب أحـمـد
طالب الإعلامي خالد أبو بكر، مجلس النواب المصري، بعقد جلسة طارئة وعلنية واضحة لمنح كافة الصلاحيات وتفويض رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه من قرارات لحماية الحدود المصرية الغربية.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "اتخيل أن يكون هاك في أول جلسة للبرلمان المصري تأييد مطلق للقيادة السياسية باتخاذ ما تراه من إجراءات في أي توقيت لحماية الجبهة المصرية الغربية، واتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة لدعم الشعب الليبى وحماية الحدود الغربية".

وأكد أبو بكر، أن مصر لن تقف صامته إذا حدث أي اعتداء على سيرت أو الجفرة، ومصر لا يمكن أن لا تلبي نداء البرلمان والقبائل العربية الليبية، مضيفًا: "ربما تشهد ليبيا خلال الساعات القادمة نوع من الاشتباكات كما أكد متحدث الجيش الليبي".

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دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.

وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.

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