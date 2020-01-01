ويزو تفاجئ جمهورها بلوك جديد عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:39 م
ويزو
ويزو
فايقة محمد عادل
فاجات نجمة مسرح مصر ويزو جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت بالصورة بلوك جديد ، حيث قامت بتغيير لون شعرها إلي اللون الرصاصي وعلقت علي الصورة قائله : مرحبًا اللون الجديد.

وشاركت ويزو في بطولة مسلسل "رجالة البيت"، هي وأحمد فهمي وأكرم حسنى، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجي.

ويدور مسلسل رجالة البيت في قالب يتكون من مجموعة من الأحداث المتنوعة في قالب منفصل متصل يقدمه النجمان أكرم حسني والكوميديان أحمد فهمي ما يضفي على العمل "الحس الفكاهي" نظرًا لما يتمتع به أبطال العمل وخفة دمهما.

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