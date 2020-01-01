ياسمين الخطيب في أول يوم تصوير من فيلمها الجديد

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شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بالصورة من بروڤات وتحضير فيلمها السينمائي الجديد وعلقت قائله : أول يوم بروڤات.



يشار أن ياسمين الخطيب أعلنت مؤخرًا عن تعاقدها بأكثر من عمل سينمائي مع إحدي شركات الإنتاج.



جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب السينمائية فيلم "طلعت حرب 2" وهذا يعد أولي أعمالها السينمائية والتي أعلنت عنه سابق من خلال صفحتها علي الفيسبوك.



والفيلم إخراج مجدي أبو علي وتدور فكرة الفيلم في الستينيات ويعرض أبرز القضايافي تلك الفترة من خلال 4قصص