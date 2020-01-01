موسى: ما يحدث في ليبيا امتداد لـ2011.. ولو فرض علينا الأمر إحنا جاهزين

علق الإعلامي أحمد موسى، على الأزمة الليبية، قائلًا: "لو فرض علينا الأمر احنا لها وجاهزين وواثقين في جيشنا ورئيسنا"، مشيرا إلى أن مصر لديها جديش قوي وقادر على التصدي لكل المخططات الإرهابية.





وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "نتكلم عن أمن قومي لمصر وليبيا وجميع الدول العربية والقارتين الأفريقية والأوروبية".





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن ما يحدث في ليبيا امتداد لما فشل فيه أردوغان في الأعوام 2011 و2012 و2013، ويسعى لتحقيقه في 2020 وهو تدمير الجيوش كما فعل في سوريا.





ولفت موسى إلى أن الأمريكان والروس والأوروبيون يكتفون بالمشاهدة رغم أن لديهم أساطيل وحاملات طائرات في المنطقة ويرصدون حركة الطائرات وكل ما تقوم به تركيا.





اقرأ أيضًا.. البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا





دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.





وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.





ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.





وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.