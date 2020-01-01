موسى: ما يحدث في ليبيا امتداد لـ2011.. ولو فرض علينا الأمر إحنا جاهزين

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
علق الإعلامي أحمد موسى، على الأزمة الليبية، قائلًا: "لو فرض علينا الأمر احنا لها وجاهزين وواثقين في جيشنا ورئيسنا"، مشيرا إلى أن مصر لديها جديش قوي وقادر على التصدي لكل المخططات الإرهابية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "نتكلم عن أمن قومي لمصر وليبيا وجميع الدول العربية والقارتين الأفريقية والأوروبية".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن ما يحدث في ليبيا امتداد لما فشل فيه أردوغان في الأعوام 2011 و2012 و2013، ويسعى لتحقيقه في 2020 وهو تدمير الجيوش كما فعل في سوريا.

ولفت موسى إلى أن الأمريكان والروس والأوروبيون يكتفون بالمشاهدة رغم أن لديهم أساطيل وحاملات طائرات في المنطقة ويرصدون حركة الطائرات وكل ما تقوم به تركيا.

اقرأ أيضًا.. البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا 

دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين. 

وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخططات ارهابية تركيا في ليبيا بوابة الفجر المهندس عماد عبد القادر الفجر الغزاة الأتراك التدخل فى ليبيا احمد موسي

أخبار تهمك

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ ساعتين

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

شكوى للأعلى للإعلام لمنع ظهور مرتضى منصور وغلق قناة الزمالك

منذ ساعتين

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ ساعتين

بأمر فايلر.. تحديد الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 5 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ضم طاهر واقتراب موليكا.. الأهلي ينصب شباكه لضم «الصخرة»

منذ حوالي 3 ساعات

عرض نهائي من الأهلي لضم رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و نصف

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| مستشار الصحة: يكشف الحصيلة الأولية لمصابي "حريق المازوت"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

متخصص بالشأن الليبي: هذا ما قد تفعله تركيا للتدخل في طرابلس

"حفتر" يطالب الرئيس السيسي بإلزام تركيا بهذا الأمر

الأهداف الحقيقية للغزو التركي على ليبيا (فيديو)

أوروبا تتصدى لأطماع أردوغان في ليبيا (فيديو)

الجيش الليبي: مصر تحدثت بلساننا أمام مجلس الأمن (فيديو)

وكيل البرلمان: الشعب المصري لن يتخلى عن الأشقاء في ليبيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

07:35 م

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

08:00 م

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام