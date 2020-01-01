الديهي: ملء سد النهضة دون اتفاق جريمة إثيوبية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:51 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزارة الري أصدرت بيان بالأمس حول انتهاء اليوم الـ 11 من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي باستمرار الخلافات دون الوصول لاتفاق. 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هناك حديث وتصريحات حول بدء ملء خزان سد النهضة، مشيرًا إلى أن وكالة رويترز نشرت صور التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة تظهر الخزان يمتلئ، بينما وكالة اسوشيتد برس الأمريكية ارجع محللين بها أن الصورة التي التقطت هي مياه لأمطار.

وتابع "الديهي"، أن ملء سد النهضة دون الوصول لاتفاق جريمة إثيوبية والإضرار بأمن مصر المائي خط أحمر.

وأكد، أن أزمة سد النهضة غير مسبوقة في التاريخ، ولم تواجه أي إدارة سابقة مثل هذه الأزمة، مشددًا على أن فكرة مياه النيل ليست محل مفاوضات فهر امر واقع، وإثيوبيا تريد تغيير الأمر الواقع، وإنما المفاوضات حول آلية تشغيل سد النهضة.

وأوضح، أن السودان ليس وسيط في أزمة سد النهضة، وإنما هناك ضرر كبير سيقع على السودان حال انهيار سد النهضة، معقبًا: "لو السد انهار ستصبح الخرطوم هي والعدم سواء". 

موقف السودان

أرسل السودان، اليوم الثلاثاء، تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشان مفاوضات سد النهضة عقب ختام المفاوضات، التي امتدت بين 3 و13 يوليو.

وبحسب بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية، فقد شمل التقرير النهائي، تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الإشارة إلى "التقدم المحدود في القضايا العالقة"، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.

وأرفق السودان، مع تقريره أيضا، "مسودة اتفاق متوازن وعادل يصلح أن يكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث"، بحسب البيان، موضحًا: "وهو تحديث لمسودة الاتفاق التي كان قد طرحها السودان للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة التي جرت تحت مظلة مبادرة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان في منتصف يونيو الماضي".

وأضاف البيان: "ومن المتوقع أن يدعو السيد رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، القمة الإفريقية المصغرة من رؤساء دول المكتب الإفريقي ورؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر في الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث".

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