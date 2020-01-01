قيادي بـ"مستقبل وطن": عودة مجلس الشيوخ إضافة قوية للحياة النيابية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:42 م
عمر زايد
عمر زايد
دينا إبراهيم
قال عمر زايد، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن عودة الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الشيوخ" يعد استعادة حقيقية لقيمة تشريعية هامة وإضافة قوية للحياة النيابية في مصر، وذلك لاستكمال خطة الإصلاح السياسي.

وأضاف زايد، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، أن عودة الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الشيوخ" ترسخ قيم الديمقراطية والسلام المجتمعي بما يتوافق مع الدستور، مُؤكدًا أن مجلس الشيوخ يحقق ضمان تمثيل الكفاءات المُتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوي الخبرة بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب في مختلف القضايا، مُشيرًا إلى أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تبلغ 192 دولة، وتعتمد 173 دولة منها على نظام البرلمان ذو الغرفتين مما يسهم في ترسيخ الدعائم الديمقراطية ودعم التعددية الفكرية في هذه الدول.

وتابع: "اختصاصات مجلس الشيوخ تتمثل في أن يؤخذ برأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، بالإضافة إلى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المُكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية". 

كما أكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الغرفة التشريعية الثانية أثبتت نجاحًا عمليًا داخل العديد من الدول التي أخذت بهذا النظام ومنها فرنسا وايطاليا والهند والبرازيل والأرجنتين وكندا وجنوب أفريقيا واستراليا واليابان وسويسرا.

فتح باب الترشيح 

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد فتحت باب الترشيح لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ بداية من السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى السبت ١٨ يوليو ٢٠٢٠، علي أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع في الخارج أيام الأحد والاثنين ٩ و١٠ أغسطس ٢٠٢٠، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كما تقرر إقامة الانتخابات في الداخل أيام الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس ٢٠٢٠على أن تعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس ٢٠٢٠.

وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام الأحد والاثنين ٦ و٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء ٨ و٩ سبتمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠.

ويتكون مجلس الشيوخ من (300) عضو، ينتخب ثلثي أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

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