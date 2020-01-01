تكلفته مليار جنيه.. تعرف على محور كلابشة فوق النيل بأسوان

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:39 م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
زينب وهبه
في إطار إهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروعات تطوير الكباري والطرق وتنفيذ عدد من المحاور الرئيسية الهامة لتسهيل حركة المواطنين والبضائع في فترة زمنية قصيرة وتحقيق أعلى درجة جودة في حياة الأهالي في عدة مناطق منها صعيد مصر، تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء مع عدد من الوزراء ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري عددًا من المشروعات الهامة ومنها محور الكلابشة على نهر النيل بمحافظة أسوان.

وترصد بوابة " الفجر" أبرز المعلومات عن محور كلابشة في السطور التالية:

1- يعتبر مشروع محور كلابشة على نهر النيل بمحافظة أسوان من أهم المحاور التي يجري تنفيذها على نهر النيل بهدف ربط الشرق بالغرب كما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

2- يساهم مشروع محور كلابشة على نهر النيل في تحقيق أعلى معدلات التنمية بشكل سريع في محافظة أسوان بالإضافة إلى المحافظات المجاورة الأخرى لذا يُعد محور تنمية حقيقي من محاور التنمية الحقيقية كما أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

3- جاء مشروع محور كلابشة على نهر النيل بمحافظة أسوان في إطار مجهودات الدولة التي تبذلها للنهوض بجميع القطاعات في محافظات الصعيد بهدف الوصول إلى أعلى جودة في مستوى معيشة وحياة الأهالي بمحافظات الصعيد.

4- وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الإنتهاء من مشروع محور الكلابشة على نهر النيل بمحافظة أسوان من خلال تكثيف العمل به بحيث يتم الإنتهاء منه في فترة سريعة طبقًا للمواعيد الزمنية المُحددة حتى يتم تحقيق الهدف الرئيسي منه في تييسر الحركة لكل من المواطنين والبضائع.

5- تبلغ تكلفة محور الكلابشة على نهر النيل بمحافظة أسوان 1.050 مليار جنيه ويصل طول المحور إلى 23 كيلومتر ويبلغ عرضه 21 متر حيث يتواجد فيه حارتين مروريتين بكل إتجاه ويتكون من 14 عمل صناعي ويشتمل على 9 كباري من أبرزها الطريق الزراعي الشرقي وكوبري النيل وكوبري على الطريق الزراعي الغربي وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي كما يشتمل المحور على 5 أنفاق الهدف منها حل التقاطعات مع الطُرق الفرعية والترع والمصارف بحسب ماذكره رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

6- تم تنفيذ 92% من جميع الأعمال الخاصة بمشروع محور الكلابشة على نهر النيل بمحافظة أسوان بالإضافة إلى الإنتهاء من آخر باكية من كوبري النيل بالمحور كما أكد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

7- يُعتبر محور الكلابشة على النيل بمحافظة أسوان محوراَ عرضياَ متكامل يقع في شمال مدينة كوم أمبو في أسوان ويربط بين شبكتي شرق النيل وغرب النيل حيث يربط محور الكلابشة بين شبكة الطرق شرق النيل الكائنة في الطريق الزراعي الشرقي وشبكة الطرق غرب النيل الكائنة في الطريق الصحراوي الغربي كما أوضح رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

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