ويل سميث الأكثر بحثا على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي

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تصدر النجم العالمي ويل سميث، محرك البحث الشهير 'جوجل' وأصبح تريند علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاء ذلك بعد إعلان زوجته في حوار جمع بينهما من خلال برنامج " Red Table Talk " الذي تقدمه على الإنترنت، أنها أقامت علاقة مع مغني الراب أوغستوس ألسينا في الفترة التي كان سميث منفصلًا عنها منذ لأربعة أعوام تقريبًا.





ورغم أن بينكيت في الحوار حاولت أن تخفف من وطئة كلماتها بأنها أثناء اعتقادها بأن علاقتها بسميت قد انتهت قامت بالارتباط ، ولكن سميث سألها بشكل محدد "ارتباط؟ أم علاقة؟ ".



وطالب زوجته أن تكون أكثر تحديدًا، خلال النقاش الصريح الذي يعرض على فيسبوك ووتش.



ونشر موقع ديلي ميل فيديو للنجم ويل سميث، وهو يرصد صورا قبل عامين بطريقة السيلفي، وعبر فيه سميث عن مدي عمق المشكلات في زواجه من جادا، وقال إن جادا غير سعيدة وإنه طلب منها أن تخرج وتبحث عن السعادة لنفسها بطريقتها وبالشكل الذى تراه مناسبة لها، مؤكدا أنه من الخطأ الشديد أن تضع مسئولية سعادتك على شخص.



وأوضح سميث أن هذا الشخص قد يساعدك على تحسين مزاجك ويجعلك تضحك، لكن مسئولية السعادة لا يجب أن يضعها الإنسان على غيره فكل شخص مسئول عن سعادته