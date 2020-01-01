جمال بيومي: 2 مليون مصري يعيشون في ليبيا.. ومن حقنا الدفاع عنهم

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك 2 مليون مصري يعيشون في ليبيا كما يوجد مئات الآلاف من الليبيين يعيشوع على أرض مصر، ومن حق مصر الدفاع عن أبنائها المتواجدين في ليبيا.





وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن دعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل عسكريا في ليبيا يؤكد أن العلاقات بين البلدين ليس بها تردد.





وأكد أن مصر لا تحتاج إلى هذا التفويض لأنها تملك الحق الشرعي للدفاع عن الأمن القومي لها، موضحا أن التفويض يعد إضافة قانونية محترمة.





وأشار السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن موقف مصر القانوني يعطيها كل الحق لوقف العدوان التركي على ليبيا.





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دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.





وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.





ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.



