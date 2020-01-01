'الأعلى للإعلام': نقل الكاتب مكرم محمد بإسعاف طائر إلى القاهرة

تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بخالص الدعاء للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، متمنيًا له الشفاء العاجل، والعودة لأسرته وقُىاءه، وتعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به أمس الثلاثاء، ونقل على إثرها لمستشفى العلمين.





وأكد المجلس في بيان له، حرص الدولة والمجلس على توفير الرعاية الكاملة للكاتب الصحفي مكرم محمد، ونقله يإسعاف طائر إلى القاهرة.





وتوجه رئيس المجلس بالشكر لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع، على متابعة حالته، والحرص على توفير كل الرعاية الممكنة للكاتب الصحفي، الذي يعتبر قامة صحفية كبيرة، ودافع عن قضايا وطنه بكل إقدام وشجاعة.









وكانت قد أعلنت أمنية مكرم نجلة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، عن نقل والدها للرعاية المركزة بمستشفى العلمين، وذلك بعد مروره بوعكة صحية إثر تعرضه لجلطة باليد اليسرى، أثرت على يقدمه اليسرى والجانب الأيسر من الوجه.





وقالت في تصريحات صحفية سابقة، إن الكاتب الصحفي مكرم محمد تم نقله لمستشفى العلمين، وإيداعه الرعاية، خلال تواجد الأسرة بالساحل الشمالي، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وعلى قدر كبير من الوعي، ويستطيع الرد والتحدث.



