المعمل الجنائي يعاين حريق خط بترول بطريق الإسماعيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:12 م
الحريق
الحريق
داليا عادل
أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب مساء اليوم الثلاثاء نتيجة كسر ماسورة مازوت في موقف العاشر بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بنطاق دائرة قسم شرطة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ودفعت الحماية المدنية بوزارة الداخلية بسيارات من الإدارة العامة للحماية المدنية، والحماية المدنية بالسويس، والحماية المدنية بالإسماعيلية، والحماية المدنية بالقليوبية، بـ 30 سيارة إطفاء، إضافة إلى سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة، ووزارة البترول، ووصل إجمالي السيارات 50 سيارة.

كان شب مساء اليوم الثلاثاء، حريق ضخم بخط مازوت بطريق مصر الإسماعيلية بمنطقة الهايكستب، وأحدث تلفيات كبيرة وخسائر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستب، بنشوب حريق بخط مازوت وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن مدعومة بـ20 سيارة إطفاء لإخماده.

الحماية المدنية
دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 خزانات مياه إضافية لإخماد النيران المشتعلة بخط مازوت بطريق مصر الاسماعيلة بمنطقة الهايكستب بالاضافة لـ 20 سيارة اطفاء.

الخسائر
كما تسببت النيران المشتعلة بخط المازوت بمنطقة الهايكستب في احتراق 8 سيارات كانت متواجدة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، أثناء نشوب الحريق.

المرور
وأغلقت الإدارة العامة للمرور، جميع الطرق المؤدية لطريق الإسماعيلية الصحراوى، لحين السيطرة على حريق كسر ماسورة مواد بترولية، ومنها نفق سعد الدين الشاذلي، والطريق الدائري من نفق السلام والشوارع المؤدية اليه لحين إتمام عملية إخماد الحريق.

وتمكنت قوات الدفاع المدني، من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، بعد حدوث تلفيات بالسيارات وتفحمها، ووقوع إصابات.

وتجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد بموقع الحريق، لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخري، وأخطرت أجهزة الأمن بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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