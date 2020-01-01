خبير: الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في تخفيف تداعيات "كورونا"

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:18 م
إبراهيم مصطفي
إبراهيم مصطفي
شيماء حسن
قال إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير في إعادة الاستقرار الاقتصادي للدولة على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مصطفى خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية:" dmc""إن وصول معدلات النمو إلى 5.6 بعدما كانت 2 و3%، وانخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 8% وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 15 مليار دولار ووصل الآن إلى 45 مليار جنيه ساعد الدولة كثيرًا في مواجهة آثار وتداعيات فيروس كورونا".

وأشار إلى أن برامج الدعم التي يقدمها البنك المركزي أسهمت كثيرًا في تحسين الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى تخفيض الفائدة بنسبة 3% وهو ما ساعد على الحد من الآثار السلبية الناتجة عن كورونا فحدث استقرار كبير نتيجة القرارات التي اتخذها الحكومة ولاسيما في دعم الصناعة. 

وتابع "الوضع الاقتصادي كان متأزم قبل 2016، لو كنا واجهنا كورونا قبل هذه الإصلاحات، لانهارت الدولة، لم يكن باستطاعة مصر مواجهة الآثار السلبية لكورونا التي تظهر في جميع دول العالم"، مشيدًا بالمبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم البورصة وتسريع عجلة النمو.

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