رياح على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، الموافق 15 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأربعاء ليلًا





- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس.