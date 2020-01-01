بمشاركة 13 دولة عربية ... انطلاق محاضرة الاعداد النفسي للاعبي الأولمبياد الخاص

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
عقد اليوم الثلاثاء الأولمبياد الخاص المصري محاضرة مميزة بعنوان الإعداد النفسي للاعبي الأولمبياد الخاص في ضوء العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري عبر المنصة الافتراضية ZOOM  .

قامت الدكتورة نانسي لبيب آستشاري الطب النفسي والمعتمدة من الأولمبياد الخاص بألقاء المحاضرة الرئيسية والتي شهدت مشاركة وتسجيل أكثر من  334 دارس لحضور المحاضرة من أسر وعائلات اللاعبين والمدربين والمهتمين بالمجال من 13 دولة عربية ، حيث شارك 205 دارس من مصر ، و5 دارس من المغرب ، و16 دارس من سلطنة عمان ، و28 دارس من المملكة العربية السعودية ، 61 دارس من الأمارات العربية المتحدة ، 1 دارس من الأردن ، 4 دارس من البحرين ، و1 دارس من الجزائر ، 6 دارس من السودان ، و3 دارس من العراق ، و2 دارس من الكويت ، و1 دارس من فلسطين  ،و1 دارس من لبنان .

أكد الوزير المهندس هانئ محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن تلك المحاضرة الهامة هي ضمن الآستعدادات لعودة أنشطة الأولمبياد الخاص المصري في أغسطس المقبل ، وتنفيذاً لتوصيات مؤتمر العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري 2020 والذي عقد بحضور وزيري الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والرئيس الإقليمي الأولمبياد الخاص الدولي  والذي أوصي بعقد عدداً من الدورات والندوات والمحاضرات التأهيلية لكل عناصر منظومة الأولمبياد الخاص المصري من لاعبين ومدربين وأسر وعائلات اللاعبين ، حفاظاً عليهم جميعاً وتطبيقاً لكافة الآجراءات الاحترازية في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد .

من جانبه يقول الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن الاهتمام بالاعداد النفسي للاعبين يعد أمراً هاماً للغاية خلال عودة النشاط في ظل عدم آستطاعتهم ممارسة الأنشطة خارج المنزل خلال الفترة السابقة نظراً لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ، فالجانب النفسي يعد مكملا هاماً لكافة الجوانب الآخري الصحية والاجتماعية والرياضية .

وعن المحاضرة آشار "تهامي" أن الدورة شهدت تفاعل كبير من المشاركين من أسر وعائلات اللاعبين والمدربين ، والتي أستعرض خلالها التحضير لمرحلة عودة نشاط اللاعبين خارج المنزل خلال الفترة القادمة ، وآختتمت المحاضرة بتقديم المشاركين التقييم العام للمحاضرة من المادة العلمي وتقييم المحاضر والأدوات المساعدة وذلك من أجل تحسين عمل تلك الدورات والمحاضرات التي يقيمها الأولمبياد الخاص خلال تلك الفترة.

أخبار تهمك

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

رعب على الصحراوي.. القصة الكاملة لانفجار خط بترول بطريق الإسماعيلية

منذ أقل من ساعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

محافظ القاهرة يكشف حجم خسائر حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن عدد إصابات حريق طريق مصر إسماعيلية الصحراوي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر فايلر.. تحديد الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

"البترول" تكشف تفاصيل جديدة حول انفجار ماسورة المازوت

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد ضم طاهر واقتراب موليكا.. الأهلي ينصب شباكه لضم «الصخرة»

منذ أقل من ساعة

كلوب يكشف عن أول طلب لمحمد صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعتين

المصائب تلاحق قنوات بي إن سبورت.. غرامة مالية من السعودية وإلغاء التصريح

منذ نصف ساعة

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

منذ أقل من ساعتين

تفحم 31 سيارة ومصابين.. ننشر خسائر حريق منطقة الهايكستب

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:36 م

عاجل..الصور الأولى من حريق هائل بخط مازوت الهايكستيب

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

عاجل.. الصحة تعلن عدد إصابات حريق طريق مصر إسماعيلية الصحراوي

06:53 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

02:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام