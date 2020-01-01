"البترول" تكشف تفاصيل جديدة حول انفجار ماسورة المازوت





وقال المهندس عماد عبدالقادر رئيس شركة أنابيب البترول بأنه قد تم السيطرة علي الحريق الذي شب في خط خام ( شقير - مسطرد) في أول طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما أدي إلي إشتعال الخام المتسرب، موضحا أنه تم علي الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفورى للقيام بإخماد الإشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات اطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية.

وتم تشكيل لجنة فنية تختص بالوقوف علي اسباب الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.









وقال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الخط تابع لشركة أنابيب البترول، وقامت فور علمها بالحادث باتخاذ مجموعة من الإجراءات، من ضمنها غلق المحابس لمنع تدفق المازوت للمنطقة المشتعلة وجار السيطرة على الحريق بمعرفة فرق الطوارئ بالشركة.

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول موقع الحريق الضخم الذي شب على الطريق الدائري بمنطقة السلام، في خط مازوت بموقف العاشر على طريق الإسماعيلية، لمتابعة آثار الحادث.