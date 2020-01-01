بأوامر كارتيرون.. تحديد الراحلين عن الزمالك

تخطط إدارة الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





واستقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على أسماء الراحلين، عن صفوف قلعة ميت عقبة في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضحت مصادر صحفية أن كارتيرون طلب من إدارة الزمالك الاستغناء عن 5 لاعبين خلال الموسم الكروي الجديد وهو ما قدمه في مذكرة رسمية للمسئولين في البيت الأبيض.





وشملت متطلبات كارتيرون بالنسبة للقائمة الحالية للفريق الاستغناء عن الخماسي إمام عاشور، وكريم بامبو، ومحمد عنتر، وعمر السعيد، والكونغولي كابونجو كاسونجو، في قائمة الفريق خلال الموسم.





من جانبه طلب المدرب الفرنسي إعارة المدافع الصاعد محمد عبد السلام للحصول على فرصة أكبر من المشاركة، في ظل عدم مشاركته بشكل مستمر مع الفريق خلال الفترة التي تولى فيها كارتيرون الإدارة الفنية للفريق.





وشدد كارتيرون على فكرة رفض فكرة التفريط في خدمات أحمد سيد زيزو أو إسلام جابر جناحي الفريق الأبيض، بالإضافة إلى عناصر الفريق الأساسية، وهو ما دعمه مجلس إدارة الزمالك، برفض مناقشة أي عروض احترافية لـ محمود علاء، طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى محمد، وأوباما.



