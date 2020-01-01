تارا عماد توجه رسالة تهنئة لصديقاتها بعيد ميلادها

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
هنأت النجمة الشابة تارا عماد، صديقتها بعيد ميلادها الذي يحل اليوم، حيث نشرت صورة جمعتهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ووجهت لها رسالة ملئية بالحب قائله: "عيد ميلاد بطة ، أنا بحبك  26 years around the sun، الصورة دي اتخدت من سنتين وصوره لنا".


يعد مسلسل "ونحب تاني ليه" آخر أعمال تارا عماد، وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


"ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

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