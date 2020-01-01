ماجد المصري يعلن مسلسله الجديد "الوجه الآخر "

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أعلن النجم ماجد المصري، عن بدء تصوير مسلسله الجديد والذي يحمل اسم"الوجه الآخر"، حيث نشر صورة الغلاف للمسلسل وعلق قائلاً: "بسم الله توكلنا علي الله .. الوجه الاخر"



الوجه الآخر قصة ماجد المصري، حوار وسيناريو فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.



يذكر أن آخر ظهور لماجد المصري مشاركته في مسلسل "الاختيار" كضيف شرف، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

