تحديد موعد إجراء قرعة الدوري الإماراتي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، موعد إجراء قرعة الموسم الكروي الجديد من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي لموسم 2020/2021.





وحددت رابطة الدوري الإماراتي يوم 18 يوليو الجاري، موعدا لإجراء قرعة الموسم الجديد من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي.





وذكرت الرابطة في بيان لها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم ، أن القرعة سيتم إقامتها في مقر وزارة الصحة في دبي، تحت شعار "شكرا خط دفاعنا الأول"، تقديرا لجهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف البيان أن الحدث سيشهد مشاركة ضيوف شرف من مختلف المشاركين في مكافحة كورونا في البلاد، في عملية سحب القرعة.





وكانت الرابطة قررت في وقت سابق عدم استكمال موسم 2019/2020، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.



