بعد "عودة الحياة".. 10 آلاف سائح يزورون شرم الشيخ والغردقة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:06 م
السياح
السياح
حسام زيدان
استأنفت مصر الحركة السياحية منذ أول يوليو الجاري، مع اتخاذ كافة التدابير لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهي الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة وقد أعطت السياحة العالمية لمصر ختم السفر الآمن. 

وخلال تلك الفترة التي لم تتجاوز الأسبوعين بعد، رصدت بوابة الفجر الإلكترونية وصول 65 رحلة طيران تحمل 10 آلاف سائح إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة الساحليتين واستقبلت المدينتين 56 رحلة طيران قادمة من عدة مدن أوروبية كان على رأسها، مدن كييف وزاببوريزهيا ولافيف وخاركيف من دولة أوكرانيا. 

كما استقبلت المدينتين السائحين من مدينة منسك في دولة بيلاروسيا، ومن مدينة زيورخ في سويسرا، ومن مدينة بودابست في المجر، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 10000 سائح حتى الآن.

وحرص الدكتور خالد العناني خلال تفقده أول أمس للمدينتين على اللقاء بالسائحين، واستطلاع رأيهم في الإجراءات المصرية التي حازت على ثقتهم حيث صرحوا بأنهم سينقلون الصورة الإيجابية التي رأوها في مصر، وقد غادرت الرحلات مصر دون تسجيل سلبية أو إصابة فيروسية واحدة. 

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وأكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، على دور الإعلام المسئول في تسليط الضوء على ذلك وتعزيزه دعما لعودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر المركز العربي للإعلام السياحي والذي عقده المركز تحت عنوان "السياحة... العودة الآمنة"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وشهد الاجتماع عدد من مسئولى السياحة العرب، والمختصين والأكاديميين العرب حيث ناقشوا دور الإعلام السياحي في ظل التحديات التي تواجه عودة النشاط السياحي بشكل آمن.

وأشارت نائبة الوزير إلى الحوافز التي تم منحها لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى على تنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية المصرية ومنها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية وذلك حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠، قائلة "واجهنا جائحة كورونا بإجراءات حازمة".

ووجهت الدعوة لكافة الدول العربية للتكاتف لمواجهة التحديات التي نتجت عن أزمة كورونا وخاصة في قطاع السياحة إضافة إلى تنفيذ وتسويق برامج سياحية مشتركة، كما وجهت الدعوة لجميع الأشقاء من الدول العربية وكافة سائحي العالم لزيارة مصر والاستمتاع بتجربة سياحية فريدة وآمنة.

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