مدرب مانشستر يونايتد: علينا تقبل الخيبات

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
شهدت مباريات الجولة الخامسة والثلاثين، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سقوط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام ضيفه ساوثهامتون، وهو التعادل الذي جعل رفاق بول بوجبا يفشلون في تعزيز حظوظهم في حجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد، أكد سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه سيصوّب الامور بعد اهداره الفوز في اللحظات القاتلة ضد ساوثهامبتون، الاثنين في الدوري الانكليزي لكرة القدم، وفشله في تعزيز حظوظه بالتأهل الى دوري ابطال اوروبا.

وكان فريق "الشياطين الحمر" في طريقه لتحقيق خامس انتصار تواليا والانفراد بالمركز الثالث، بيد انه بات متساويا مع ليستر صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل الى الدوري الابطال بـ59 نقطة، وبفارق نقطة عن تشلسي الثالث.

ومُنيت شباك الحارس الاسباني دافيد دي خيا بهدف التعادل القاتل (2-2) في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع عبر الايرلندي ميكايل اوبافيمي على ملعب "أولد ترافورد".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية قبولها استئناف جاره اللدود مانشستر سيتي لقرار ايقافه عن المسابقات القارية لمدة موسمين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. وهذا يعني ان سيتي الثاني قد ضمن العودة الى المسابقة القارية الاولى، ولم يعد بمقدور صاحب المركز الخامس التأهل عوضا عنه.

ويلتقي يونايتد في المباراتين المقبلتين في الدوري كريستال بالاس ووست هام، قبل مواجهة ضد ليستر سيتي في موقعة منتظرة قد تحدد هوية المتأهل اوروبيا.

قال المهاجم السابق "يجب أن اقول ان ذهنية الشبان كانت رائعة. لقد تعرضنا لبعض الانتكاسات هذا الموسم، وهذا تحد آخر لنا".

تابع "أنا واثق للغاية من عقلية الشبان. خائب طبعا، لكن علينا تقبل الخيبات كما الايجابيات عندما نحقق الفوز".

أردف سولسكاير "تعلّمنا درسا قاسيا اليوم (الإثنين)، لذا نأمل في تصحيحه وسنصحّحه. أثق بالشبان حيال هذا الامر".

وبعد رحلته لمواجهة كريستال بالاس الثلاثاء، يعود الى لندن الاحد لخوض نصف نهائي مسابقة الكأس ضد تشيلسي.

ويحوم الشك حول مشاركة الظهير الايسر لوك شو بعد خروجه لاصابة في كاحله، فيما انهى يونايتد المباراة بعشرة لاعبين بعد اصابة بديله اليافع براندن وليامس ايضا.

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