فريق بلا مأوى ينقذ سيدة سبعينية هجرتها ابنتها في القاهرة (صور)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
ورد بلاغ لفريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، يفيد بوجود امرأة فى السبعين من عمرها داخل شقتها بمنطقة المساكن الاقتصادية بالقاهرة.

وانتقل على الفور الفريق بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، لمقر سكن الحالة وتم عمل دراسة حالة لها تبين من خلالها  أنها امرأة تبلغ من العمر 74 عاما، وتدعى ( ب. ع ) ولديها ابنة ولكنها متزوجة بمحافظة أخرى ولم تأت لزيارتها من زمن طويل.

كما تبين أن الحالة تسكن في منزل متواضع وتعاني من الإهمال وحالة عدم النظافة؛ وتعانى من الإهمال الصحى الشديد وإهمال النظافة العامة والشخصية لها، ونسق الفريق بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة مع أحدي دور الرعاية؛ لاستقبال الحالة لتوفير أفضل حياة كريمة لها.

هذا وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج قومي لحماية الأطفال بلا مأوي أو مشردين بلا مأوى.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى من هنا

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة من هنا

في سياق آخر، أعلنت وزارة التموين عن فتح 65 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية، مؤكدة أنه لديها 1900 رأس خراف حية، وأكثر من 10 آلاف خراف مجردة "مثل الطازج"، سيتم عرضه فى كافة منافذ الجملة، كما لديها 10 آلاف و800 رأس فى المحجر بالإضافة إلى التعاون مع الخدمة الوطنية بالإضافة إلى المجمد سواء المستورد أو الذى يتم شراؤه من السوق المحلى، وتم التعاقد على 10 آلاف طن دواجن، تم استلام 4 آلاف.
فريق بلا مأوى ينقذ سيدة سبعينية هجرتها ابنتها في القاهرة (صور)
فريق بلا مأوى ينقذ سيدة سبعينية هجرتها ابنتها في القاهرة (صور)
فريق بلا مأوى ينقذ سيدة سبعينية هجرتها ابنتها في القاهرة (صور)
فريق بلا مأوى ينقذ سيدة سبعينية هجرتها ابنتها في القاهرة (صور)

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