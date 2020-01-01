4 تحركات من الحكومة بشأن عيد الأضحى.. تعرف عليها

بدأت الحكومة في الاستعداد مبكرا لعيد الأضحى المبارك، من خلال عدة تحركات مهمة من شأنها توفير ما يحتاجه المواطنين خلال فترة العيد، ويساهم في إضفاء البهجة على كافة المصريين.





وفلكيا يوم الثلاثاء 21 يوليو الجاري هو المتمم لشهر ذي القعدة 1441هـ، وتكون غرة شهر ذي الحجة 1441هـ، يوم الأربعاء 22 يوليو ووقفة عرفات لعام 1441هـ يوم الخميس 30 يوليو، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، يوم الجمعة 31 يوليو.





وهلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 33 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 من ذي القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020.





وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" أبرز التحركات التي اتخذتها الحكومة من أجل الاستعداد لعيد الأضحى المبارك:





أعلنت وزارة التموين عن فتح 65 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية، مؤكدة أنه لديها 1900 رأس خراف حية، وأكثر من 10 آلاف خراف مجردة "مثل الطازج"، سيتم عرضه فى كافة منافذ الجملة، كما لديها 10 آلاف و800 رأس فى المحجر بالإضافة إلى التعاون مع الخدمة الوطنية بالإضافة إلى المجمد سواء المستورد أو الذى يتم شراؤه من السوق المحلى، وتم التعاقد على 10 آلاف طن دواجن، تم استلام 4 آلاف.





وفي وقت سابق، أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم التعاقد على ٣٠ ألف رأس ماشية حية سوداني سوف تصل خلال الأيام القادمة لتغطية طلبات العيد، موضحا أن أسعار اللحوم ثابتة ولن تشهد أية ارتفاع في الأسعار.





ودشنت وزارة الزراعة حملات بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجاز ومديريات الطب البيطرى، للمرور على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم.



