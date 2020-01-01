بالأرقام والمساحات.. رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:55 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
مارينا بشارة
أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، عن إصدار كتاب دوري إلى المحافظين بشأن رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح الكتاب الدوري، أن ذلك يأتي تطبيقًا لما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٨ يوليو ٢٠٢٠، وتحديد مبالغ جدية تصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، بما يدعم استرداد حقوق الدولة.

ونص الكتاب على الموافقة على سداد ٢٥% من قيمة المخالفة، وفق المساحة المحددة في الطلب، لحين انتهاء لجنة التقييم والبت في أعمالها.

وستكون مبالغ جدية التقنين بحد أقصى في حالة البناء دون ترخيص ٤٠ ألف جنيه في القرى، و١٦٠ ألف جنيه في المدن، و٢٦٠ ألف جنيه في عواصم المحافظات.

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