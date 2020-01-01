بالأرقام والمساحات.. رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، عن إصدار كتاب دوري إلى المحافظين بشأن رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء.





وأوضح الكتاب الدوري، أن ذلك يأتي تطبيقًا لما جاء في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٨ يوليو ٢٠٢٠، وتحديد مبالغ جدية تصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، بما يدعم استرداد حقوق الدولة.





ونص الكتاب على الموافقة على سداد ٢٥% من قيمة المخالفة، وفق المساحة المحددة في الطلب، لحين انتهاء لجنة التقييم والبت في أعمالها.



