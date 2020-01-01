خطة سرية من برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:41 م
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
أحمد عصام
يرغب مسئولو فريق برشلونة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية. 

ووضع الفريق الكتالوني خطة سرية من أجل حسم صفقة مارتينيز بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.  

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن فريق برشلونة وصل لاتفاق شفوي مع لاوتارو مارتينيز، ويتبقى فقط الاتفاق مع النادي الإيطالي. 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، إن برشلونة يريد دفع 70 مليون يورو بالإضافة إلى دخول أحد اللاعبين في تلك الصفقة، وتعد الأسماء المتاحة للانتقال إلى إنتر ميلان هى (كلير توديبو - موسى واجي - ايفان راكتيتش  - نيتو - ارتورو فيدال - صامويل أومتيتي).

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من صفقة غير متوقعة.. تعرف عليها

منذ ساعة و 6 دقيقة

أزمة كبرى بين برشلونة وبيكيه قبل مباراة أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم جماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خطة سرية من برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

منذ نصف ساعة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يعلق مفاوضاته مع صفقة الموسم ويؤجل الحسم إلى يناير

منذ أقل من ساعتين

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 4 ساعات

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

12:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام