خطة سرية من برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

يرغب مسئولو فريق برشلونة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.





ووضع الفريق الكتالوني خطة سرية من أجل حسم صفقة مارتينيز بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن فريق برشلونة وصل لاتفاق شفوي مع لاوتارو مارتينيز، ويتبقى فقط الاتفاق مع النادي الإيطالي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية، إن برشلونة يريد دفع 70 مليون يورو بالإضافة إلى دخول أحد اللاعبين في تلك الصفقة، وتعد الأسماء المتاحة للانتقال إلى إنتر ميلان هى (كلير توديبو - موسى واجي - ايفان راكتيتش - نيتو - ارتورو فيدال - صامويل أومتيتي).