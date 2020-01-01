مسؤول روسي عن تدخل الجيش المصري في ليبيا: سيساعد على استعادة الدولة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:40 م
ليبيا
ليبيا

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أن تدخل الجيش المصري في ليبيا يمكن أن يساعد على استعادة الدولة هناك، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقال المسؤول الروسي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إن الجيش المصري تحديدا، هو الذي تمكن من استعادة الدولة في مصر بعد الإطاحة عمليا برئيس الدولة حينها، محمد مرسي، والآن تتطور البلاد بنجاح.

 

وفي خطوة تؤكد قوة الجيش المصري القتالية، خول مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري "إذا دعت الحاجة".

 

ورحب مجلس النواب الليبي، بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة. وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا".

 

ولعل سر ترحيب البرلمان الليبي، بالتدخل المصري لحماية أراضيه، يكمن في قوة الجيش المصري القتالية، كالتالي:

 

1 . يحتل الجيش المصري المرتبة الأولى بين أقوى 15 جيشًا في الشرق الأوسط.

 

2 . بينما يحتل المرتبة رقم 9 بين أقوى 138 جيشا حول العالم، وفقا لإحصائيات 2020، التي تشير إلى تقدم هائل في تسليح وجاهزية الجيش المصري القتالية.

 

 

 

3. يتجاوز عدد من يصلحون للخدمة العسكرية 36 مليون نسمة.

 

4. ويصل إلى سن التجنيد سنويا في مصر أكثر من 1.5 مليون نسمة.

 

5. ويتجاوز إجمالي عدد قوات الجيش 920 ألف نسمة بينهم 440 ألف قوات عاملة، والباقي ضمن القوات الاحتياطية.

 

6. ويمتلك الجيش المصري 1054 طائرة حربية متنوعة، بينها 215 مقاتلة، و88 طائرة هجومية، و59 طائرة نقل عسكري، إضافة إلى طائرات التدريب وطائرات المهام الخاصة والمروحيات التي يصل عددها إلى 294 مروحية بينها 81 مروحية هجومية، بحسب الموقع الأمريكي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسؤول روسي ليبيا الجيش المصري

أخبار تهمك

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ أقل من ساعة

الخطيب يدلي بأقواله أمام النيابة في بلاغه ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. حقيقة انضمام أحمد حجازي إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خطة سرية من برشلونة لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

منذ نصف ساعة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من صفقة غير متوقعة.. تعرف عليها

منذ ساعة

الأهلي يعلق مفاوضاته مع صفقة الموسم ويؤجل الحسم إلى يناير

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم جماهيره بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبرى بين برشلونة وبيكيه قبل مباراة أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش الكويتي رقم 88 بين أقوى جيوش العالم

رئيس المجلس السيادي يجري حركة ترقيات بالجيش السوداني

"سي إن إن" تنشر مقارنة بين الجيش المصري والأثيوبي.. وتفوق كاسح للقوات المصرية

"C.N.N" تنشر مقارنة بين الجيش المصري والإثيوبي.. وتفوق كاسح للجيش المصري

أحمد موسى: ليبيا ستكون مقبرة أردوغان (فيديو)

رسميا.. مجلس النواب الليبي يسمح لمصر بالتدخل عسكريا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

03:15 م

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

12:16 م

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

10:54 ص

بعد دعوة البرلمان الليبي.. قدرات الجيش المصري كلمة السر

12:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام