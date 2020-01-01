مسؤول روسي عن تدخل الجيش المصري في ليبيا: سيساعد على استعادة الدولة

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أن تدخل الجيش المصري في ليبيا يمكن أن يساعد على استعادة الدولة هناك، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال المسؤول الروسي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إن الجيش المصري تحديدا، هو الذي تمكن من استعادة الدولة في مصر بعد الإطاحة عمليا برئيس الدولة حينها، محمد مرسي، والآن تتطور البلاد بنجاح.

وفي خطوة تؤكد قوة الجيش المصري القتالية، خول مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري "إذا دعت الحاجة".

ورحب مجلس النواب الليبي، بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية وندعو إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة. وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا".

ولعل سر ترحيب البرلمان الليبي، بالتدخل المصري لحماية أراضيه، يكمن في قوة الجيش المصري القتالية، كالتالي:

1 . يحتل الجيش المصري المرتبة الأولى بين أقوى 15 جيشًا في الشرق الأوسط.

2 . بينما يحتل المرتبة رقم 9 بين أقوى 138 جيشا حول العالم، وفقا لإحصائيات 2020، التي تشير إلى تقدم هائل في تسليح وجاهزية الجيش المصري القتالية.

3. يتجاوز عدد من يصلحون للخدمة العسكرية 36 مليون نسمة.

4. ويصل إلى سن التجنيد سنويا في مصر أكثر من 1.5 مليون نسمة.

5. ويتجاوز إجمالي عدد قوات الجيش 920 ألف نسمة بينهم 440 ألف قوات عاملة، والباقي ضمن القوات الاحتياطية.

6. ويمتلك الجيش المصري 1054 طائرة حربية متنوعة، بينها 215 مقاتلة، و88 طائرة هجومية، و59 طائرة نقل عسكري، إضافة إلى طائرات التدريب وطائرات المهام الخاصة والمروحيات التي يصل عددها إلى 294 مروحية بينها 81 مروحية هجومية، بحسب الموقع الأمريكي.