جوجل تعتزم 10 مليارات دولار في قطاع التكنولوجيا الهندية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، جوجل، اعتزامها إطلاق صندوق استثمار بقيمة عشرة مليارات دولار للاستثمار في قطاع التكنولوجيا الرقمية في الهند.


وبحسب "رويترز"، يحمل الصندوق اسم "صندوق جوجل لرقمنة الهند"، ويستهدف المساهمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي للاقتصاد الهندي.


ووفقا للمشروع، تعتزم "جوجل" استثمار نحو عشرة مليارات دولار في الهند خلال الأعوام الخمسة أو السبعة المقبلة، من خلال مزيج من الاستثمار في الأوراق المالية والدخول في شراكات ومشاريع البنية التحتية. وقال صندار بيشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل والشركة الأم ألفابت، إن "هدفنا ليس فقط جعل الهند تستفيد من الموجة القادمة للابتكارات، إنما أيضا تقودها".


ودشن بيشاي الصندوق الذي ستقوم من خلاله بضخ الاستثمارات في الهند.


وقال خلال الفعاليات السنوية للشركة في الهند، "سنقوم بذلك عبر مجموعة من استثمارات الأسهم والشراكات والاستثمارات التشغيلية واستثمارات البنية التحتية والنظام البيئي. هذا يعكس ثقتنا بمستقبل الهند واقتصادها الرقمي".


وستركز الاستثمارات على تسهيل الحصول على المعلومات، وعرض منتجات جديدة وتمكين الشركات من أجل تحولها الرقمي وتعزيز الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والتعليم والزراعة.


وتمتلك الهند، صاحبة ثاني أكبر تعداد سكاني في العالم، ثاني أكبر سوق رقمية. ويوجه عديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، تركيزه على السوق الهندية.


وفي (أبريل) الماضي، أعلنت شركة فيسبوك استثمارا بقيمة 5.7 مليار دولار في منصات ريلاينس جيو لرقمنة أكثر من 60 مليون شركة صغيرة.


وفي (يناير) الماضي، أعلن جيف بيزوس رئيس شركة أمازون استثمار مليار دولار إضافيا في الهند، ليبلغ إجمالي استثمارات أمازون في البلاد 6.5 مليار دولار.

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